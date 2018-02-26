 عاجل وبالصور..هاذ شي خطير بزاف: زوج هجم على مراتو الأستاذة وسط القسم وبغا يقتلها وشرملها بشفشاون+تفاصيل مرعبة ﻿
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عاجل وبالصور..هاذ شي خطير بزاف: زوج هجم على مراتو الأستاذة وسط القسم وبغا يقتلها وشرملها بشفشاون+تفاصيل مرعبة

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 16:42 عاجل وبالصور..هاذ شي خطير بزاف: زوج هجم على مراتو الأستاذة وسط القسم وبغا يقتلها وشرملها بشفشاون+تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..هاذ شي خطير بزاف: زوج هجم على مراتو الأستاذة وسط القسم وبغا يقتلها وشرملها بشفشاون+تفاصيل مرعبة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجموعة مدارس تنغاية بباب تازة بإقليم شفشاون، شهدت قبل قليل من يومه الإثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها، زوج، اقتحم المؤسسة التعليمية، وهاجم زوجته الأستاذة و''شرملها''،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مجموعة مدارس تنغاية بباب تازة بإقليم شفشاون، شهدت قبل قليل من يومه الإثنين، واقعة جد خطيرة، بطلها، زوج، اقتحم المؤسسة التعليمية، وهاجم زوجته الأستاذة و''شرملها''، بواسطة آلة حادة وسط الفصل الدراسي لأسباب ما تزال مجهولة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الجريمة البشعة، أن أستاذة وبينما هي منهمكة في القيام بواجبها، تفاجأت بزوجها وهو يقوم باقتحام الفصل الدراسي، حيث انهال عليها بالضرب بواسطة آلة حادة، وحاول قتلها، ما تسبب في إصابتها بجروح جد خطيرة، بالإضافة إلى إثارة رعب وهلع التلاميذ وجميع العاملين بالمؤسسة التعليمية.

وأكد ذات المصدر أن الزوج، أحكم سيطرته على زوجته وهدد من يقوم بالاقتراب منه، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي والتي حلت بعين المكان، وتمكنت من اعتقاله، بينما تم نقل الأستاذة إلى مستشفى محمد الخامس بشفشاون لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

 

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المغرب شوف تيفي الأستاذة الجريمة الدرك الملكي الفصل الدراسي الزوج

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