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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 16:35 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي
علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية باستدعاء المعتقل ''جمال بوحدو''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية باستدعاء المعتقل ''جمال بوحدو''.

وأوضح الموفد بأن المعتقل المذكور، فاجأ المحكمة بوضع قرار مكتوب، أكد من خلاله التزامه الصمت وعدم الإجابة على أسئلة القاضي علي الطرشي، مبررا هذا القرار بأنه أدلى سابقا بتصريحات لدى قاضي التحقيق.

وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة، قال في تعليقه إن المعتقل له الحق في التزام الصمت، مشددا على ضرورة عرض الأدلة التي قد تدينه، وهو ما قام به القاضي علي الطرشي والذي واجه المعتقل بالتهم المنسوبة إليه وعرض عليه جميع الأدلة الخاصة بها.

وأكد الموفد بأن الجلسة، تمر في جو هادئ، نظرا لتخلف مجموعة من المحامين عن الحضور وغياب أسر المعتقلين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاضي علي الطرشي المحكمة النيابة العامة

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