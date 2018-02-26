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هام: مباراة توظيف الفراملية وهذه الشروط

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 14:44 هام: مباراة توظيف الفراملية وهذه الشروط | مجتمع
هام: مباراة توظيف الفراملية وهذه الشروط
ستنظم وزارة الصحة يوم الأحد 18 مارس على الساعة الثامنة والنصف صباحا على الصعيد الجهوي مباراة التوظيف في الدرجة الأولى « السلم10 » ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة.

شوف تيفي

 

ستنظم وزارة الصحة يوم الأحد 18 مارس على الساعة الثامنة والنصف صباحا على الصعيد الجهوي مباراة التوظيف في الدرجة الأولى « السلم10 » ضمن إطار الممرضين وإطار تقني الصحة.

وحسب بلاغ من وزارة الصحة توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المباراة المذكورة ستجرى بكل من مركز الراشيدية، وجدة، فاس، تطوان، الرباط، الدارالبيضاء، بين ملال، مراكش، أكادير، إداوتنان، كلميم، العيون،وادي الذهب.

وأضاف البلاغ أن عدد المناصب المُتبارى بشأنها حددت في 1048 منصبا موزعة حسب كل إطار من الأطر المذكورة وحسب التخصصات المطلوبة « ممرض متعدد التخصص، ممرض في الأمراض العقلية، ممرض في التخدير والإنعاش، تقني في الأشعة، تقني في المختبر ».

هذا ويحتفظ بـ 25 بالمائة من المناصب المفتوحة لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم و 7 بالمائة منها لفائدة الأشخاص المعاقين.

وفيما يخص شروط الترشيح، تفتح هذه المباريات في وجه المترشحين من جنسية مغربية من العمر 18 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية والحاصلين على دبلوم الإجازة المسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة أو دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية المسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعين لوزارة الصحة أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها وفقا للتنظيمات الجاري بها العمل.

 



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بوليتيك شوف تيفي مباراة التوظيف ممرضين

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