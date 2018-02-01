عــــاجل:بعد أحداث شغب مراكش..جامعة لقجع تعاقب الرجاء/غرامة/توقيف/إصلاح ﻿

بعد أحداث الشغب التي وقعت يوم أمس الأحد 25 فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بين فريقي الكوكب الرياضي المراكشي والرجاء الرياضي، لحساب الجولة 18 من القسم الوطني الأول للبطولة الاحترافية،أصدرت

شـــوف تيفي:

بعد أحداث الشغب التي وقعت يوم أمس الأحد 25 فبراير 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بين فريقي الكوكب الرياضي المراكشي والرجاء الرياضي، لحساب الجولة 18 من القسم الوطني الأول للبطولة الاحترافية،أصدرت الجامعة المغربية لكرة القدم عقوبات صارمة في حق نادي الرجاء البيضاوي.

و عاقبت الجامعة فريق الرجاء،بإجراء مبارتين بدون جمهور،مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهما و كذا إصلاح الأضرار التي تسبب فيها جمهوره بالملعب الكبير لمراكش بعد إجراء خبرة لتقييم الخسائر تطبيقا لمقتضيات المادة 105 من مدونة التأديب وأصدرت القرارات التالية:

و عرفت المباراة قيام مجموعة من مشجعي فريق الرجاء الرياضي، بأعمال شغب في المدرجات تمثلت في إلحاق خسائر مادية بمنشئات الملعب الكبير لمدينة مراكش، ورشق أفراد القوات العمومية بالكراسي.