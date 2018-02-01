هذا ما قاله غاريدو عن الشغب الذي رافق مباراة الرجاء والكوكب المراكشي ﻿

قال مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم خوان كارلوس غاريدو عبر حسابه الرسمي على التويتر يومه الإثنين أن أحداث الشغب التي رافقت أطوار مباراة الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي بملعب مراكش الكبير كلنا

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قال مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم خوان كارلوس غاريدو عبر حسابه الرسمي على التويتر يومه الإثنين أن أحداث الشغب التي رافقت أطوار مباراة الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي بملعب مراكش الكبير كلنا مسؤولون عنها.

وأضاف غاريدو في تغريدته، الملعب هو مكان للفرجة والاستمتاع بكرة القدم، علينا أن نتحسن، اتروكونا نستمتع بكرة القدم في سلام ».

تجدر الإشارة، إلى أن فريق الرجاء الرياضي حقق فوزا مهما على مضيفه فريق الكوكب المراكشي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت يوم أمس الأحد بملعب مراكش الكبير، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية.