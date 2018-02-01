نيمار يغيب عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ﻿

تعرض نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، لإصابة قوية يوم أمس أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي، التي انتهت بفوز أصدقاء نيمار بثلاثة أهداف نظيفة

"شوف سبور "

تعرض نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، لإصابة قوية يوم أمس أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي، التي انتهت بفوز أصدقاء نيمار بثلاثة أهداف نظيفة

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية ليومه الاثنين، إن اللاعب البرازيلي الذي خرج من المباراة، محمولًا على نقالة، أجرى عدة فحوصات جديدة، في وقت متأخر.

وأضافت الصحيفة ، أنه تم استبعاد إصابة نيمار بأي كسر في قدمه، لكنه لا زال في حاجة لإجراء فحوصات أخرى .

و نشر يوم أمس الأحد، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان ، صورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" لجبيرة قدمه المصابة حيث قال "انتهى اليوم" مع ظهور الجبيرة بوضوح على الكاحل والتي لم يعرف بعد إن كانت كسرًا أم لا".

ويذكر أن الإصابة قد تمنع نيمار من المشاركة في مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتي ستجرى يوم 6 مارس بملعب حديقة الأمراء.