عاجل : في هذه اللحظات ''توفيق بوعشرين'' أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ﻿

تشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في هذه الأثناء من يومه الإثنين 26 فبراير 2018، تقديم توفيق بوعشرين مدير نشر يومية “أخبار اليوم” و”اليوم24″ و”سلطانة”، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة

''شوف تيفي'':

تشهد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في هذه الأثناء من يومه الإثنين 26 فبراير 2018، تقديم توفيق بوعشرين مدير نشر يومية “أخبار اليوم” و”اليوم24″ و”سلطانة”، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء .

وفي هذا الصدد سيواجه الوكيل العام ''توفيق بوعشرين'' بالتهم المنسوبة إليه وذلك بحضور كل من المحامين النقيب محمد زيان والمحامي سعد السهلي بهيئة المحامين الرباط، والمحامي الطيب الأزرق بهيئة الرباط، والمحامي مولاي الحسن العلاوي بهيئة الدار البيضاء، والمحامي عبد الصمد الإدريسي هيئة مكناس.

هذا وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد استمعت إلى مجموعة كبيرة من الصحافيات على رأسهن ابتسام مشكور مديرة نشر موقع “سلطانة”، وحنان باكور رئيسة تحرير ''اليوم24''، وماريا مكريم مديرة نشر موقع “فبراير.كوم”، والصحفيتين أمل الهواري وخلود جابري اللتين أكدت تقارير إعلامية أنهما أصل الشكايات الموضوعة ضده.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أنه تبعا للبلاغين الصادرين عنه بشأن البحث القضائي الجاري في حق الصحفي توفيق بوعشرين، فقد تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة مساء الأحد 25 فبراير وتقرر في حقه تمديد الحراسة النظرية ليتم الاستماع إليه صبيحة يومه الاثنين.