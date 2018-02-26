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بالصورة.. ديدجي ڤان يؤكد خلافه مع الفنانة منال و يزيلها من ''بوستر '' حفله الغنائي

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 11:51 بالصورة.. ديدجي ڤان يؤكد خلافه مع الفنانة منال و يزيلها من بوستر حفله الغنائي | ثقافة و فنون
بالصورة.. ديدجي ڤان يؤكد خلافه مع الفنانة منال و يزيلها من ''بوستر '' حفله الغنائي
نشر خليل بلقاس المعروف فنيا بـ « ديدجي فان » منذ يومين عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام، بوستر يعود للحفل الغنائي الذي أجري شهر يوليوز المنصرم على هامش مهرجان الدارالبيضاء والذي شارك فيه

شوف تيفي

 

نشر خليل بلقاس المعروف فنيا بـ « ديدجي فان » منذ يومين عبر حسابه الرسمي على تطبيق الإنستغرام، بوستر يعود للحفل الغنائي الذي أجري شهر يوليوز المنصرم على هامش مهرجان الدارالبيضاء والذي شارك فيه مجموعة من الفنانين المغاربة المعروفين.

وفور نشره للصورة، تساءل العديد من متتعبي ''ديدجي فان'' عن سبب غياب صورة المغنية الشابة منال التي كانت قد أحيت بدورها الحفل، مُرجحين أن يكون ذلك راجع لخلاف بينهما.

وقال ديدجي فان في تدوينته ''انتظروا قريبا تنزيل الحفل الغنائي بأكمله''.

وكانت المغنية منال قد تعاملت في وقت سابق مع ديدجي فان حيث طرحت أغنية بعنوان « كلشي بان » كما أنه كان وراء اكتشافها سنة 2015 من خلال فيديوهاتها على الأنترنت.

تجدر الإشارة، إلى أن منال تعاقدت في وقت سابق مع شركة ''سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط''، حيث طرحت مؤخرا فيديو كليب بعنوان ''تاج'' .

 

‫شوف تيفي

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ثقافة وفنون شوف تيفي ديدجي فان منال حفل غنائي

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