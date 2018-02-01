منحة مالية للاعبي الجيش الملكي لهزم الوداد الرياضي ﻿

أفادت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي الجيش الملكي لكرة القدم قرروا تخصيص منحة مالية للاعبي الفريق العسكري، من أجل تحقيق الفوز على الوداد الرياضي في المباراة المقررة بين الطرفين يوم الأربعاء

"شوف سبور "

أفادت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن مسؤولي الجيش الملكي لكرة القدم قرروا تخصيص منحة مالية للاعبي الفريق العسكري، من أجل تحقيق الفوز على الوداد الرياضي في المباراة المقررة بين الطرفين يوم الأربعاء المقبل برسم مؤجل الدورة 18 من البطولة الاحترافية.

وكشفت نفس المصادر، أن لاعبي الفريق العسكري سيتوصلون بعشرة آلاف درهم لكل لاعب في حال تحقيقهم نقاط الفوز على الفريق الأحمر بمركب محمد الخامس يوم الأربعاء المقبل.

ويذكر أن فريق الجيش الملكي كان قد حقق فوزا مهما في الجولة الماضية أمام فريق الرجاء الرياضي بهدفين لهدف واحد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله.