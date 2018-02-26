لقجع يروج لملف المغرب لاحتضان "مونديال 2026″ في مؤتمر الاتحاد الأوروبي ﻿

يشارك كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و نوال المتوكل البطلة المغربية السابقة وعبد القادر لشهب سفير المغرب بموسكو، في مؤتمر الاتحاد الأوروبي المنعقد ببراتيسلافا عاصمة

"شوف سبور "

يشارك كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و نوال المتوكل البطلة المغربية السابقة وعبد القادر لشهب سفير المغرب بموسكو، في مؤتمر الاتحاد الأوروبي المنعقد ببراتيسلافا عاصمة سلوفينيا، للترويج للملف المغربي ، لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن الوفد المغربي سيعقد عدة اجتماعات مع عدد من الاتحادات الكروية المشاركة في المؤتمر، من إقناعها للتصويت على الملف المغربي الذي ينافس الملف الثلاثي الأمريكي، المتكون من كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن الملف المغربي يحتاج إلى 104 أصوات فقط ، من أصل 211 صوتا، لنيل شرف تنظيم "مونديال 2026".