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الترا ''إيغلز '' تكشف سبب أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الرجاء و الكوكب المراكشي

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 09:54 الترا إيغلز تكشف سبب أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الرجاء و الكوكب المراكشي | سبور
الترا ''إيغلز '' تكشف سبب أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الرجاء و الكوكب المراكشي
أصدرت الترا ''إيغلز '' المجموعة المساندة لفريق الرجاء الرياضي بلاغا تكشف فيه ملابسات ما وقع في ملعب مراكش الكبير بعد أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الرجاء الرياضي و الكوكب المراكشي برسم الجولة 18

"شوف سبور "

 

أصدرت الترا "إيغلز " المجموعة المساندة لفريق الرجاء الرياضي بلاغا تكشف فيه ملابسات ما وقع في ملعب مراكش الكبير بعد أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الرجاء الرياضي و الكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية.

وأكدت الترا "إيغلز " في بلاغ لها نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك، " بعد الولوج إلى الملعب الكل لاحظ التعزيزات المكثفة على الكورفا ، وكأننا نحمل الأسلحة أو أعداء (......)، وما نحن إلا مجموعة من الشباب لهم متنفس وحيد كل يوم في نهاية الأسبوع. مر الشوط الأول في ظروف جيدة عرف فيها خمس دقائق من الصمت ترحما على من قاسمنا نفس المصير فاليوم يومهم والغد يومنا" (...).

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي حقق فوزا مهما على مضيفه فريق الكوكب المراكشي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت يوم أمس الأحد بملعب مراكش الكبير، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية.

 

 

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الرجاء الرياضي الترا إيغلز شوف سبور

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