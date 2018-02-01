نجم الوداد البيضاوي يغيب عن موقعة الكلاسيكو أمام الجيش ﻿

سغيب إبراهيم النقاش لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم عن المباراة التي يستضيف فيها فريقه بعد غد الأربعاء منافسه الجيش الملكي لحساب الدورة 18 من البطولة الوطنية الاحترافية والتي يحتضنها ملعب

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سغيب إبراهيم النقاش لاعب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم عن المباراة التي يستضيف فيها فريقه بعد غد الأربعاء منافسه الجيش الملكي لحساب الدورة 18 من البطولة الوطنية الاحترافية والتي يحتضنها ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وقالت مصادر موثوقة ليومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين، إن النقاش تعرض لإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه أول أمس السبت على تي بي مازمبي الكونغولي بهدف لصفر لحساب الكأس الممتازة الإفريقية بهدف لصفر سجله لاعبه محمد أمين تيغزوي في الدقيقة 82 وشددت المصادر نفسها على أن النقاش تعرض لإصابة على مستوى كاحله نتج عنه انتفاح سيتطلب خضوعه للراحة لمدة يومين على الأقل قبل العودة لاستئناف تداريبه رفقة فريقه.