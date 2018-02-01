مثير..أميرة عربية تستخدم صابونة مكونة من الذهب يبلغ سعرها 28 ألف درهم ﻿

تقوم قرية ''بدر حسون'' اللبنانية والتي تشتهر بصناعة الصابون ومستحضرات التجميل الطبيعية، بصناعة أغلى صابونة في العالم يصل سعرها إلى 2800 دولار.

"شوف تيفي"

تقوم قرية "بدر حسون" اللبنانية والتي تشتهر بصناعة الصابون ومستحضرات التجميل الطبيعية، بصناعة أغلى صابونة في العالم يصل سعرها إلى 2800 دولار.

وحسب قناة "نسمة" التونسية التي أوردت الخبر يوم أمس الأحد، فالصابونة تصنع من مزيج الذهب ودهن العود الكمبودي وزيوت نادرة، كما يدخل عسل النحل الطبيعي في تكوينها، وتمتاز الصابونة بقدرتها على شد بشرة الوجه والتخفيف من تعب العيون، كما تمد البشرة بالعديد من العناصر الطبيعية المفيدة لها.

وأشار المصدر ذاته أن الشيخة موزة المسند، زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من أبرز مستخدميها، مبرزة بأن العديد من الفنادق الفاخرة في البحرين والإمارات تعاقدت مع المصنع المنتج للصابونة، لتضعها في أجنحتها الفاخرة.





