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اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 09:34 اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين | نت 2.0
اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين
يعمل علماء من السويد على مفاجأة الجميع باختراع يحبس الأنفاس، ويتعلق الأمر بصناعة نسخ طبق الأصل من الأشخاص المتوفين.

"شوف تيفي"

يعمل علماء من السويد على مفاجأة الجميع باختراع يحبس الأنفاس، ويتعلق الأمر بصناعة نسخ طبق الأصل من الأشخاص المتوفين.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نهاية الأسبوع المنصرم فإن علماء من السويد يسعَون لإنتاج نسخ مشابهة تماما للأشخاص المقربين لنا بعد موتهم، وذلك في هيئة روبوتات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هؤلاء العلماء، يعتقدون بأن الذكاء الاصطناعي يمكن تسخيره لخلق نسخ للموتى، مبرزة بأن الخبراء، يبحثون عن متطوعين مستعدين لتقديم أقربائهم، الذين توفوا، من أجل إنجاز هذا الاختبار.

وأكدت الصحيفة أن الروبوت سيكون نسخة طبق الأصل للشخص الذي توفي، مشيرة إلى أنه سيطابقه في هيئته وصوته وحركاته.

 

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المغرب شوف تيفي الصحيفة البريطانية المتوفي

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