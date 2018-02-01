فوز فريق هيئة المحامين بمكناس بلقب كأس إفريقيا للمحامين في كرة القدم ﻿

فاز فريق هيئة المحامين بمكناس، اليوم الأحد بمراكش، بلقب الدورة الأولى لكأس إفريقيا للمحامين في كرة القدم، والتي أقيمت منافساتها بالملعب الكبير بمراكش.

''شوف تيفي''

فاز فريق هيئة المحامين بمكناس، اليوم الأحد بمراكش، بلقب الدورة الأولى لكأس إفريقيا للمحامين في كرة القدم، والتي أقيمت منافساتها بالملعب الكبير بمراكش.

وجاء تتويج فريق هيئة المحامين بمكناس بلقب هذه الدورة التي نظمت على مدى أربعة أيام بمبادرة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد انتصاره في المباراة النهائية على نظيره بأكادير بهدف للا شيء.

وتميزت هذه الدورة بمشاركة 12 فريقا من بينهم فرق من تونس والجزائر والغونغو الديمقراطية، فضلا عن المغرب الذي كان ممثلا بكل من هيئات المحامين لمدن مراكش وأكادير والجديدة والدار البيضاء ومكناس والرباط وفاس.

وشكلت هذه التظاهرة الرياضية، التي نظمت بدعم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فرصة لأصحاب البذلة السواء للالتقاء والتعارف في جو رياضي أخوي، وكذا مناسبة للمشاركين لاكتشاف قدراتهم التقنية في هذه الرياضة.