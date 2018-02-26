حنان الباكوري تغادر مقر الفرقة الوطنية ﻿

غادرت حنان باكور قبل قليل مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.د بعد إدلائها بالشهلظة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين.

شوف تيفي

غادرت حنان باكور قبل قليل مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.د بعد إدلائها بالشهلظة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين.

حيث نشرت رئيسة تحرير الموقع الألكتروني اليوم 24 تدوينة على حائطها الرسمي ب ''فيسبوك'' كتبت فيها ''مساء الخير أعزائي...

أنا بخير وعلى خير..غادرت مقر الفرقة الوطنية بعدما أدليت بإفادتي''شكرًا لكم ملئ القلب..رسائلكم واتصالاتكم وصلت''.

ويشار إلى أنه قد تم تقديم بوعشرين إلى النيابة العامة مساء يومه الأحد 25 فبراير. وبعد الاستماع إليه طبقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، تمت الموافقة على طلب الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حقه لمدة اربع وعشرين ساعة لإتمام البحث الجاري. وسيتم تقديمه من جديد إلى النيابة العامة يوم غد 26 فبراير.