ســـــابقة ..أيام دراسية بكلميم حول دعم وتشجيع تعلم الرياضيات باللعب ﻿

تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون بشراكة مع كلية علوم التربية بجامعة مونتريال (كندا) أياما دراسية حول تطوير النموذج البيداغوجي من خلال دعم وتشجيع تعلم الرياضيات بواسطة

''شوف تيفي''

تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون بشراكة مع كلية علوم التربية بجامعة مونتريال (كندا) أياما دراسية حول تطوير النموذج البيداغوجي من خلال دعم وتشجيع تعلم الرياضيات بواسطة اللعب، وذلك ما بين 28 فبراير الجاري وثاني مارس المقبل.

وفي هذا الصدد تروم هذه الأيام التي تنظم بتنسيق مع مديرية برنامج جيني ( برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم بالمغرب) والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم واد نون والموجهة لفائدة الأساتذة المنخرطين في مشروع ''لعب الرياضيات''، تشجيع وحفز التعلمات في مادة الرياضيات من خلال اللعب .

هـــذا وذكر بلاغ للأكاديمية أن هذه الأيام تندرج في سياق تفعيل مقتضيات الاتفاقية الاطار للشراكة والتعاون الموقعة سنة 2015 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون وكلية علوم التربية بجامعة موريال والمتعلقة ب''دعم وتشجيع تعلم الرياضيات من خلال اللعب'' .