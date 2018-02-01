 هجوم ريال مدريد ينفجر خلال 7 مباريات الأخيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. ارتفاع ضحايا فاجعة قطار طنجة | حوادث و حقوق

عاجل.. ارتفاع ضحايا فاجعة قطار طنجة

انتحار خمسينية بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

انتحار خمسينية بمدينة القنيطرة

مثير..أميرة عربية تستخدم صابونة مكونة من الذهب يبلغ سعرها 28 ألف درهم | منوعات

مثير..أميرة عربية تستخدم صابونة مكونة من الذهب يبلغ سعرها 28 ألف درهم

اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين | نت 2.0

اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين

فيديو .. آخر الاخبار حول إصابة نيمار الخطيرة في مباراة باريس سان جيرمان و مارسيليا | بووز

فيديو .. آخر الاخبار حول إصابة نيمار الخطيرة في مباراة باريس سان جيرمان و مارسيليا

بالفيديو..من المحمدية جات تولد فكــازا مات ولدها حيث ملقاوش ليه بلاصة فالقرعة و الأب يبكي أمام مستشفى الهاروشي فكازا..حكرونا حيث معندناش لفلوس | بووز

بالفيديو..من المحمدية جات تولد فكــازا مات ولدها حيث ملقاوش ليه بلاصة فالقرعة و الأب يبكي أمام

فيديو خطير.. لحظة اندلاع الشغب بملعب مراكش خلال مباراة الرجاء و الكوكب المراكشي.. حيدو الكراسة و هرسوهم مع الحيط | بووز

فيديو خطير.. لحظة اندلاع الشغب بملعب مراكش خلال مباراة الرجاء و الكوكب المراكشي.. حيدو الكراسة و

شاهد.. الهدف العالمي ل أمين التغزوي من المدرجات و هستيريا الجمهور | بووز

شاهد.. الهدف العالمي ل أمين التغزوي من المدرجات و هستيريا الجمهور

بالفيديو..مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير عندو 13 سنة وخوه منين شاف الجثة ديالو تصدم وداوه لمستشفى الأمراض النفسية | بووز

بالفيديو..مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير عندو 13 سنة وخوه منين شاف الجثة ديالو تصدم وداوه لمستشفى

أمة استثنائية...

هجوم ريال مدريد ينفجر خلال 7 مباريات الأخيرة

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 01:29 هجوم ريال مدريد ينفجر خلال 7 مباريات الأخيرة | سبور
هجوم ريال مدريد ينفجر خلال 7 مباريات الأخيرة
حقق فريق ريال مدريد الإسباني رقما قياسيا جديدا ، بعدماحقق 5 انتصارات متتالية، ليستعيد لاعبوه ثقتهم.

''شوف سبور ''

حقق فريق ريال مدريد الإسباني رقما قياسيا جديدا ، بعدماحقق 5 انتصارات متتالية، ليستعيد لاعبوه ثقتهم.

وأكدت صحيفة ''آس'' الإسبانية، أن النادي الملكي سجل 30 هدفا في آخر 7 مباريات بالدوري الإسباني، بعدما استعاد لاعبوه مستواهم في المباريات الأخيرة.

وكان ريال مدريد قد فاز يوم أمس على فريق ديبورتيفو ألافيس ب4/0 برسم الجولة 25 من الدوري الإسباني، بهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 51 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث.

ويذكر أن النادي الملكي كان قد أنهى مرحلة الذهاب من الدوري الإسباني+15 في نسبة الأهداف ، مع مباراة منقوصة، و وصل اليوم إلى +35.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الترا إيغلز تكشف سبب أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الرجاء و الكوكب المراكشي | سبور

الترا ''إيغلز '' تكشف سبب أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الرجاء و الكوكب المراكشي

نجم الوداد البيضاوي يغيب عن موقعة الكلاسيكو أمام الجيش | سبور

نجم الوداد البيضاوي يغيب عن موقعة الكلاسيكو أمام الجيش

هجوم ريال مدريد ينفجر خلال 7 مباريات الأخيرة | سبور

هجوم ريال مدريد ينفجر خلال 7 مباريات الأخيرة

المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام انغولا | سبور

المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام انغولا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الممثلة المغربية سامية اقريو لاول مرة تقوم ببث مباشر.. شاهد ما قالته لجمهورها‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

الممثلة المغربية سامية اقريو لاول مرة تقوم ببث مباشر.. شاهد ما قالته لجمهورها‎

لأصحاب القلوب الرحيمة..عندها 5 الوليدات 3 مراض بدون علاج..معاناة أم تحتاج المساعدة | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..عندها 5 الوليدات 3 مراض بدون علاج..معاناة أم تحتاج المساعدة

من المحمدية جات تولد فكــازا مات ولدها حيث ملقاوش ليه بلاصة فالقرعة و الأب يبكي أمام مستشفى الهاروشي فكازا..حكرونا حيث معندناش لفلوس | خارج البلاطو

من المحمدية جات تولد فكــازا مات ولدها حيث ملقاوش ليه بلاصة فالقرعة و الأب يبكي أمام مستشفى الهاروشي فكازا..''حكرونا حيث معندناش لفلوس''

أوجار..هدفنا في حزب التجمع الوطني للأحرار القرب من المواطنين و الإنصات لمشاكلهم و إشراكهم في اتخاد القرار | خارج البلاطو

أوجار..هدفنا في حزب التجمع الوطني للأحرار القرب من المواطنين و الإنصات لمشاكلهم و إشراكهم في اتخاد القرار

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. ارتفاع ضحايا فاجعة قطار طنجة | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

عاجل.. ارتفاع ضحايا فاجعة قطار طنجة

انتحار خمسينية بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

انتحار خمسينية بمدينة القنيطرة

مثير..أميرة عربية تستخدم صابونة مكونة من الذهب يبلغ سعرها 28 ألف درهم | منوعات

مثير..أميرة عربية تستخدم صابونة مكونة من الذهب يبلغ سعرها 28 ألف درهم

اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين | نت 2.0

اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.