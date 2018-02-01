هجوم ريال مدريد ينفجر خلال 7 مباريات الأخيرة ﻿

حقق فريق ريال مدريد الإسباني رقما قياسيا جديدا ، بعدماحقق 5 انتصارات متتالية، ليستعيد لاعبوه ثقتهم.

''شوف سبور ''

حقق فريق ريال مدريد الإسباني رقما قياسيا جديدا ، بعدماحقق 5 انتصارات متتالية، ليستعيد لاعبوه ثقتهم.

وأكدت صحيفة ''آس'' الإسبانية، أن النادي الملكي سجل 30 هدفا في آخر 7 مباريات بالدوري الإسباني، بعدما استعاد لاعبوه مستواهم في المباريات الأخيرة.

وكان ريال مدريد قد فاز يوم أمس على فريق ديبورتيفو ألافيس ب4/0 برسم الجولة 25 من الدوري الإسباني، بهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 51 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث.

ويذكر أن النادي الملكي كان قد أنهى مرحلة الذهاب من الدوري الإسباني+15 في نسبة الأهداف ، مع مباراة منقوصة، و وصل اليوم إلى +35.