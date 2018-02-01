كاميرات المراقبة وتحقيقات الأمن تكشف أسباب انتحار الشخص اللي شعل في راسو العافية في ''شيميكولور'' بالبيضاء ﻿

نفت ولاية أمن الدار البيضاء الأخبار التي روجت لإقدام رجل على إضرام النار في جسده بسبب مخالفة مرورية، يوم الثلاثاء الماضي (20 فبراير)، في ساحة دكار في منطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

نفت ولاية أمن الدار البيضاء الأخبار التي روجت لإقدام رجل على إضرام النار في جسده بسبب مخالفة مرورية، يوم الثلاثاء الماضي (20 فبراير)، في ساحة دكار في منطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء.

و أوضح بلاغ صادر عن الأمن أن البحث في النازلة، ومراجعة كاميرات المراقبة، كشفت أن الهالك أقدم على إضرام النار في جسده بشكل تلقائي بمعزل عن المواطنين وعن أي موظف للأمن الوطني، كما أنه لم يكن يتوفر ساعة الحادث على أي دراجة نارية أو عربة ذات محرك.

وكشفت الأبحاث أن المعني بالأمر الخمسيني، كان يعاني مشاكل اجتماعية عديدة، كانت لها تداعيات على وضعه النفسي، مما تسبب في إضرام النار على جسده، قبل أن توافيه المنية في المستشفى في اليوم الموالي لوقوع الحادث.