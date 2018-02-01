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المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام انغولا

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 00:55 المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام انغولا | سبور
المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام انغولا
اكتفى المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة لكرة القدم داخل القاعة، بتحقيق نتيجة التعادل ب 3 أهداف في كل شباك، خلال مباراته يومه الأحد أمام المنتخب الأنغولي.

شوف سبور

اكتفى المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة لكرة القدم داخل القاعة، بتحقيق نتيجة التعادل ب 3 أهداف في كل شباك، خلال مباراته يومه الأحد أمام المنتخب الأنغولي.

وأجريت المباراة بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، والتي عرفت تسجيل ثلاثة اهداف عن طريق كل من يوسف ريفي ورضا ماجي وإسماعيل الحشلوفي، بينما وقع الهدف الأول للمنتخب الأنغولي اللاعب ليوناردو مونغو وسجل الهدف الثاني اللاعب بريسو فيكترينو، في حين سجل الهدف الثالث اللاعب أوغيستنو سيلفا.

يشار إلى أن هذه المباراة تدخل ضمن فعاليات ذهاب الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية للشباب الأرجنتين 2018.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي المنتخب الأنغولي كرة القدم داخل القاعة

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