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صـــادم. اتهامات لمستشفيات عمومية بترويج أدوية فاسدة

بتاريــخ : 26 فبراير 2018 / 00:26 صـــادم. اتهامات لمستشفيات عمومية بترويج أدوية فاسدة | حوادث و حقوق
صـــادم. اتهامات لمستشفيات عمومية بترويج أدوية فاسدة
حــذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من استمرار إغراق المغرب بكميات ضخمة من الأدوية المغشوشة ، التي باتت تشكل خطرا على حياة المغاربة ، بعد أن ارتفعت حالات التسمم إلى أزيد من 15 ألف حالة

''شوف تيفي''

 حــذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من استمرار إغراق المغرب بكميات ضخمة من الأدوية المغشوشة ، التي باتت تشكل خطرا على حياة المغاربة ، بعد أن ارتفعت حالات التسمم إلى أزيد من 15 ألف حالة سنويا.

وحسب مصادر ''المساء'' فقد كشفــت الشبكة أن كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية المغشوشة أضحت تغرق الأسواق المغربية، إما عبر منافذ متعددة مفتوحـة أمام التهريب، خاصة بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أو من خلال أدوية مزيفة يتم إنتاجها محليا، بعيدا عن الأنظار أو منتجة في آسيـا، خاصة بالصين والهند، وهــي الأدوية التي يتم تصديرها وتهريبها للمغرب عبر الحدود والموانئ أو عبر شركات أوروبية ، فضلا عن الترويج لأدويــة منتهية الصلاحيــة من طرف مستشفيات عمومية ومراكز صحية وبعض الصيدليات أوبين الأفراد، حيث يمكن ملصقات العلب وتغيير تاريخ الصلاحية .

 وأضــاف ذات المصدر نفسه فإن المغرب من بين الدول التي تعرف اختلالات كبرى على مستوى الأمن الدوائي بمفهومه الواسع والشامل، حيث يعاني من ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة والمغشوشة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مستشفيات أدوية فاسدة

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