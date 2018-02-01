عــــاجل ورسميا: تفاصيل جديدة حول انفجار ضخم هز بريطانيا والشرطة تعلن عن وقوع ''حادث كبير'' ﻿

أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع ''حادث كبير'' في ليستر وسط إنجلترا مساء اليوم الأحد بعد تقارير عن وقوع انفجار ضخم و حريق بالمدينة .

''شوف تيفي''

أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع ''حادث كبير'' في ليستر وسط إنجلترا مساء اليوم الأحد بعد تقارير عن وقوع انفجار ضخم و حريق بالمدينة .

وذكرت الشرطة المحلية على موقعها على تويتر ''لقد وقع حادث كبير'' و ''كل مصالح الاستعجالات تتدخل'' ونصحت العامة بتجنب التواجد بالقرب من موقع الحادث حيث تم إغلاق كل الطرق. و قالت متحدثة باسم مصلحة الإطفاء المحلية أن رجال الإطفاء تلقوا مكالمات من السكان تتحدث عن وقوع انفجار و حريق.

و أضاف المصدر أن ست سيارات إسعاف أرسلت لعين المكان و تابع ''كنا في طريقنا (إلى مكان الحادث) عندما اتصلت بنا الشرطة لتقول لنا أن عمارة انهارت'' .

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن محلا تجاريا ومنزلا تعرضا لدمار كامل بسبب الانفجار، مضيفة أن رجال الإطفاء يواصلون جهودهم لإطفاء الحريق، فيما تم إخلاء أكثر من 60 منزلا في المنطقة المحيطة.