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جمعية المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا تعقد جمعها العام السنوي

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 23:02 جمعية المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا تعقد جمعها العام السنوي | دولي
جمعية المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا تعقد جمعها العام السنوي
عقدت جمعية المحامين المغاربة العاملين بإسبانيا ( آوميم ) أمس السبت بالعاصمة مدريد جمعها العام السنوي الذي خصص لبحث ومناقشة القضايا التي تهم نظامها الأساسي بالإضافة إلى دراسة عدة مواضيع تتعلق

''شوف تيفي''

عقدت جمعية المحامين المغاربة العاملين بإسبانيا ( آوميم ) أمس السبت بالعاصمة مدريد جمعها العام السنوي الذي خصص لبحث ومناقشة القضايا التي تهم نظامها الأساسي بالإضافة إلى دراسة عدة مواضيع تتعلق بالمشاريع أوالمبادرات التي ستطلقها هذه الجمعية الفتية التي تضم أكثر من 20 عضوا يمارسون مهنة المحاماة بعدة مدن وأقاليم بإسبانيا .

وشكل هذا الجمع العام السنوي مناسبة للعودة لمرحلة النشأة التي تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2016 حين قرر مجموعة من المحامين المغاربة الذين يمارسون بإسبانيا تأسيس هيئة خاصة بهم تكون عبارة عن فضاء للتقارب بين الكفاءات المغربية في مجال المحاماة والتفكير بشكل جماعي في أنجع التصورات لتطوير عمل هذه الفئة ودعم مبادراتها إلى جانب بحث إمكانية إقامة شبكة لفروع الجمعية بمختلف المدن الإسبانية فضلا عن مناقشة مخطط العمل الذي تم اعتماده وكذا المشاريع التي برمجتها خلال السنة الحالية .

وقال هلال طارقو الحليمي رئيس جمعية المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا ( آوميم ) إن هذه الهيئة تروم بالأساس توحيد جهود جميع المحامين من أصول مغربية الذين يمارسون بمختلف الدوائر القضائية لإسبانيا مع دعم وتعزيز الروابط المهنية والإنسانية بينهم إضافة إلى ربط علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الإدارات والهيئات التي تسهر على خدمة مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمين بشبه الجزيرة الإيبيرية .

وأشار إلى أن من بين المهام الموكولة لهذه الجمعية التحرك كهيئة استشارية لدى البعثات الدبلوماسية المغربية وكذا لدى السلطات الإسبانية المختصة حول كل الملفات والقضايا والإشكالات التي تهم أفراد الجالية المغربية المقيمين بإسبانيا .

هـــذا وأشاد في هذا الإطار بالاهتمام الذي توليه الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لمختلف الفاعلين والأطر المغربية التي تعمل بالخارج والتي تبرز بشكل أكثر من خلال تنظيمها لمثل هذه المنتديات واللقاءات التي تكون مناسبة للتعريف بهذه الأطر وتسليط الأضواء على المهام التي تقوم بها ومجال أنشطتها وتدخلاتها .

 

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