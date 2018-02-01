مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة ﻿

في خرجة مثيرة ، قال العثماني، في كلمة ألقاها أمس السبت بسلا خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الأول للفيدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب حول موضوع السكن. إن '' عددا من المسؤولين

''شوف تيفي''

في خرجة مثيرة ، قال العثماني، في كلمة ألقاها أمس السبت بسلا خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي الأول للفيدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب حول موضوع السكن. إن '' عددا من المسؤولين المغاربة جاؤوا من المغرب العميق، ومن الأسر الفقيرة والمتوسطة، والمغرب فيه فرصة ليصبح أي واحد رئيس حكومة، ما دمت أنا أصبحت رئيساً لها، الواحد لا يجب أن يفقد الأمل'' وذلك في محاولة من رئيس الحكومة تحفيز الفاعلين في العقار.

وفي ذاذ الوقت قال العثماني مخاطبا الحاضرين،'' لم أكن أحلم حين كنت في الثانوي أو الجامعي أن أصبح برلمانيا، وكان يظهر لنا البرلمان بعيدا مثل أميركا الشمالية أو الجنوبية أو أستراليا، نحلم بها ولا نصلها، لكن ذلك يأتي مع المدة ومع تيسير الله''.

هـــذا وتابع العثماني حديثه قائلا،'' دائما لا يجب على الإنسان أن يفقد الأمل من أجل قضيته العادلة ويبذل الجهد''.