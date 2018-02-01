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هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 21:57 هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الاثنين، أن يكون الطقس غائما خلال الصباح مع نزول زخات مطرية رعدية فوق كل من مناطق سوس والشياظمة وعبدة ودكالة والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير وشمال

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الاثنين، أن يكون الطقس غائما خلال الصباح مع نزول زخات مطرية رعدية فوق كل من مناطق سوس والشياظمة وعبدة ودكالة والأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير وشمال الأقاليم الجنوبية حيث ستكون معتدلة إلى قوية بسوس والشياظمة.

وستصبح السحب خلال الزوال والليلة القادمة كثيفة ومرفوقة بأمطار أو زخات رعدية فوق شمال البلاد و مرتفعات الأطلس وسهولها الغربية والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية حيث ستكون معتدلة إلى قوية فوق شمال الأطلس الكبير والريف عند الليل.

وسيسجل تساقط ثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 1600 متر.

وستهب الرياح من الجنوب الغربي قوية نوعا ما إلى محليا قوية فوق السهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والسايس ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 04 و 02 درجات بمرتفعات الأطلس ومابين 02 و 07 درجات بالمنطقة الشرقية والريف والسايس و هضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، ومابين 07 و 12 درجة بالسهول الداخلية والواجهة المتوسطية واللوكوس والغرب والشاوية وسهول تادلة والرحامنة والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية وستكون مابين 12 و 16 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 08 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 13 و 20 درجة بالشمال والوسط والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وستكون مابين 20 و 25 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وهائج الى جد قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هضاب الفوسفاط الأمطار الثلوج الحرارة

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