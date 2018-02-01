حزب العمل يعقد مؤتمره الوطني السادس بالدار البيضاء ﻿

عقد حزب العمل، اليوم الأحد بالدار البيضاء، مؤتمره الوطني السادس، تحت شعار ''جميعا من أجل مغرب متماسك ومتضامن''.

''شوف تيفي''

عقد حزب العمل، اليوم الأحد بالدار البيضاء، مؤتمره الوطني السادس، تحت شعار ''جميعا من أجل مغرب متماسك ومتضامن''.

وبهذه المناسبة، أوضح الأمين العام للحزب محمد الدريسي أن هذا المؤتمر يروم إعطاء نفس جديد وانطلاقة جديدة للحزب، سواء على مستوى هياكله أو على مستوى أنشطته التي يسعى من خلالها إلى المساهمة في تأطير المواطنين وتكوينهم وتمثيلهم.

وأضاف الدريسي، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر، والتي كانت بمثابة التقرير الأدبي للحزب، أن هذه الهيئة السياسية شهدت في الفترة ما بين المؤتمرين الخامس والسادس العديد من التحولات، حيث كان هناك حرص كبير على بناء القطاع النسائي إلى جانب تقوية هياكل الشبيبة، وتطعيم المكتب السياسي واللجنة المركزية بالطاقات الشبابية.

وأبرزت كلمة القطاع النسائي رؤية الحزب بشأن قضية تمكين المرأة المغربية من كافة حقوقها السياسية والمدنية، حيث اعتبرت أنه بالرغم مما تحقق من مكتسبات دستورية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه ما يزال هناك الكثير مما يجب عمله على مستوى الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مقترحات الأحزاب والجمعيات، وخاصة التفعيل الديمقراطي للدستور الذي حدد الإطار المعياري الوطني للمساواة والمناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء.

فيما أكدت كلمة القطاع الشبيبي أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق تجمع فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للشباب، مشيرة إلى أن الشأن الشبابي أصبح قضية محورية في اهتمامات المملكة، حيث خصص دستور 2011 عدة مقتضيات للحديث عن الشباب وقضاياه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومنها على الخصوص تنصيصه على إحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي.

هــــذا وتضمن جدول أشغال المؤتمر تقديم ملخص التقريرين المالي والأدبي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، وملخص تعديلات القانون الأساسي والمصادقة عليه، إضافة إلى انتخاب الهياكل الجديدة للحزب.