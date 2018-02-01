ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة) ﻿

سلـــم متهم بارتكاب جريمة قتل باستعمال بندقية صيد، نفسه لعناصر الدرك الملكي بجماعة البراشوة ضواحي الرباط، أول أمس السبت ، بعد تضييق الخناق عليه، فور استعمال مروحيات تابعة للقيادة العليا للدرك

''شوف تيفي''

سلـــم متهم بارتكاب جريمة قتل باستعمال بندقية صيد، نفسه لعناصر الدرك الملكي بجماعة البراشوة ضواحي الرباط، أول أمس السبت ، بعد تضييق الخناق عليه، فور استعمال مروحيات تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط ، واستعانت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات ، بفرق تقنية وكلاب مدربة بحثا عن القاتل لذي اختطف زوجة الهالك كما ساعدت عناصر من سرية الدرك بعين عودة المحققين في الاهتداء إلى الجاني.

وكشــف مصدر يومية ''الصباح'' الصادرة يوم غد الاثنين، أن الموقوف كان في حالة سكر ليلة الخميس الماضي وتوجه إلى منزل الضحية بجماعة النخيلة، وأطلـق عليه رصاصات أردته قتيلا داخل غرفة نومــه، واختطف زوجته نحو غابة ''كريفلة'' ما تسبب في حالة استنفار أمني قصــوى ، دفعت ضباطا سامين إلى الانتقال للجماعة القروية، بعدما تخوف المحققون من استعمال الجاني لسلاحه في تصفية الزوجة المختطفة.

وأوضـح الموقوف، أثناء الاستماع إليه، تعرضه للنصب على يد الضحية ، مؤكدا أنهما كانا يشتركان في الاتجار بالمواشي، وأن الأخيـــر نصب عليه في أربعة ملايين ونصف مليون، وتماطل في تسديد ما بذمته.

وصرح الموقوف أن شقيقة زوجة الهالك استعملت طقوس السحر والشعوذة وسلبته سبعة ملايين ، مؤكدا أن هذه الطقوس أثرت عليه نفسيا، وتحولت إلى علاقة عاطفية معها وبات يستجيب لمطالبها عندما تحتاج الى الأمــوال .