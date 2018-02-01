 ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة | بوليتيك

مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق

حزب العمل يعقد مؤتمره الوطني السادس بالدار البيضاء | بوليتيك

حزب العمل يعقد مؤتمره الوطني السادس بالدار البيضاء

بالفيديو..قصة مؤثرة: ها شنو وقع مع قدور وعويشة والحاكم | بووز

بالفيديو..قصة مؤثرة: ها شنو وقع مع قدور وعويشة والحاكم

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة حسنية أكادير والراسينغ البيضاوي 2/1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة حسنية أكادير والراسينغ البيضاوي 2/1

ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة)

سكوب..سعد المجرد القضية ديالو صعيبة بزاف ويمكن فيها الجنايات | ثقافة و فنون

سكوب..سعد المجرد القضية ديالو صعيبة بزاف ويمكن فيها الجنايات

أمة استثنائية...

ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 21:29 ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة)
سلـــم متهم بارتكاب جريمة قتل باستعمال بندقية صيد، نفسه لعناصر الدرك الملكي بجماعة البراشوة ضواحي الرباط، أول أمس السبت ، بعد تضييق الخناق عليه، فور استعمال مروحيات تابعة للقيادة العليا للدرك

''شوف تيفي''

سلـــم متهم بارتكاب جريمة قتل باستعمال بندقية صيد، نفسه لعناصر الدرك الملكي بجماعة البراشوة ضواحي الرباط، أول أمس السبت ، بعد تضييق الخناق عليه، فور استعمال مروحيات تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط ، واستعانت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات ، بفرق تقنية وكلاب مدربة بحثا عن القاتل لذي اختطف زوجة الهالك كما ساعدت عناصر من سرية الدرك بعين عودة المحققين في الاهتداء إلى الجاني.

وكشــف مصدر يومية ''الصباح'' الصادرة يوم غد الاثنين، أن الموقوف كان في حالة سكر ليلة الخميس الماضي وتوجه إلى منزل الضحية بجماعة النخيلة، وأطلـق عليه رصاصات أردته قتيلا داخل غرفة نومــه، واختطف زوجته نحو غابة ''كريفلة'' ما تسبب في حالة استنفار أمني قصــوى ، دفعت ضباطا سامين إلى الانتقال للجماعة القروية، بعدما تخوف المحققون من استعمال الجاني لسلاحه في تصفية الزوجة المختطفة.

وأوضـح الموقوف، أثناء الاستماع إليه، تعرضه للنصب على يد الضحية ، مؤكدا أنهما كانا يشتركان في الاتجار بالمواشي، وأن الأخيـــر نصب عليه في أربعة ملايين ونصف مليون، وتماطل في تسديد ما بذمته.

وصرح الموقوف أن شقيقة زوجة الهالك استعملت طقوس السحر والشعوذة وسلبته سبعة ملايين ، مؤكدا أن هذه الطقوس أثرت عليه نفسيا، وتحولت إلى علاقة عاطفية معها وبات يستجيب لمطالبها عندما تحتاج الى الأمــوال .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سحر نصب قتل الرصاص

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس

هذا هو موعد التعرف على هوية ضحايا فاجعة بنجرير | حوادث و حقوق

هذا هو موعد التعرف على هوية ضحايا فاجعة بنجرير

عاجل وبالصور..العثور على شاب جثة هامدة بالقرب من سوق القريعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..العثور على شاب جثة هامدة بالقرب من سوق القريعة بالبيضاء

بالصور.. حي شعبي بسيدي سليمان يتحول إلى مرتع للسكارى والمدمنين بسبب غياب الإنارة | حوادث و حقوق

بالصور.. حي شعبي بسيدي سليمان يتحول إلى مرتع للسكارى والمدمنين بسبب غياب الإنارة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعد شغب الجماهير الرجاوية: شوفو الفرقة الأمنية اللي جات لملعب مراكش الكبير | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

بالفيديو..بعد شغب الجماهير الرجاوية: شوفو الفرقة الأمنية اللي جات لملعب مراكش الكبير

بالفيديو..مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير عندو 13 سنة وخوه منين شاف الجثة ديالو تصدم وداوه لمستشفى الأمراض النفسية | خارج البلاطو

بالفيديو..مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير عندو 13 سنة وخوه منين شاف الجثة ديالو تصدم وداوه لمستشفى الأمراض النفسية

بالفيديو..بعد الفوز بالسوبر الإفريقي: هافين و كيفاش احتفل فصيل الوينرز بطريقة رائعة... | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الفوز بالسوبر الإفريقي: هافين و كيفاش احتفل فصيل الوينرز بطريقة رائعة...

فيديو مؤلم: شهادات صادمة من أسرة مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير: ماكانش فخبارنا ولدنا مشى يتفرج فالرجاء حتى جانا خبار الوفاة ديالو | خارج البلاطو

فيديو مؤلم: شهادات صادمة من أسرة مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير: ''ماكانش فخبارنا ولدنا مشى يتفرج فالرجاء حتى جانا خبار الوفاة ديالو

﻿

آخر المستجدات

مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.