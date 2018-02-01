سكوب..سعد المجرد القضية ديالو صعيبة بزاف ويمكن فيها الجنايات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي بفرنسا، أن المحكمة العليا بالعاصمة الفرنسية باريس في طريقها إلى إحالة قضية سعد المجرد إلى محكمة الجنايات بعد دراستها للملف.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي بفرنسا، أن المحكمة العليا بالعاصمة الفرنسية باريس في طريقها إلى إحالة قضية سعد المجرد إلى محكمة الجنايات بعد دراستها للملف.

وأوضح المصدر ذاته بأن المحكمة العليا، بدأت في دراسة الملف منذ صباح الخميس الماضي، وذلك لتحديد إن كان ملف قضية سعد المجرد المتهم بمحاولة الاغتصاب والتعنيف سيحال إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح.

وأضاف ذات المصدر إلى أن المحامي ''موريتي''، عجز عن تبرير سبب تعنيف سعد المجرد للفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، وهو ما قد يجعل المحكمة العليا تربط التعنيف بمحاولة الاغتصاب وبالتالي فإن الملف سيحال على محكمة الاستنئاف.

وأبرز مصدر ''شوف تيفي'' كذلك أن العديد من النقاط في ملف القضية ليست في صالح المجرد ويتعلق الأمر بحالة السكر الثابتة وتناول الكوكايين والضرب المؤكد بسبب تقدم ''بريول'' بشهادة طبية، بالإضافة إلى الاحتجاز، مشيرا إلى أن إحالة الملف على ''الجنايات'' يعني أن المجرد قد يضطر إلى البقاء في فرنسا لأكثر من ثلاث سنوات حتى يتم الحسم نهائيا في هذا الملف.