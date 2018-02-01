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عـــاجل: النيابة العامة ترخص لمحاميي توفيق بوعشرين بمقابلــته | بوليتيك

عـــاجل: ''النيابة العامة'' ترخص لمحاميي ''توفيق بوعشرين '' بمقابلــته

أمة استثنائية...

عـــاجل: ''النيابة العامة'' ترخص لمحاميي ''توفيق بوعشرين '' بمقابلــته

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 20:59 عـــاجل: النيابة العامة ترخص لمحاميي توفيق بوعشرين بمقابلــته | بوليتيك
عـــاجل: ''النيابة العامة'' ترخص لمحاميي ''توفيق بوعشرين '' بمقابلــته
بعــد تمديد الحراسة النظرية لـ'' توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخباراليوم'' تم الترخيص لمحامييه لأجل مقابلته، وذلك بعد إحالته على النيابة العامة مساء يومه الأحد .

''شـوف تيفي''

بعــد تمديد الحراسة النظرية لـ'' توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخباراليوم'' تم الترخيص لمحامييه لأجل مقابلته، وذلك بعد إحالته على النيابة العامة مساء يومه الأحد .

وفي هذه الأثناء يتواجد كل من عبد الصمد الإدريسي ومحامين آخرين في انتظار التحاق ''محمد زيــان'' بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لأجل اللقاء بــ'' توفيق بوعشرين'' والذي سيقدم يوم غد أمام النيابة العامة.

هـــذا وكان قد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغين الصادرين عنه بشأن البحث القضائي الجاري في حق السيد توفيق بوعشرين، فقد تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة مساء يومه الأحد 25 فبراير.

وأضــاف ''البلاغ'' أنه بعد الاستماع إليه طبقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، تمت الموافقة على طلب الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حقه لمدة أربع وعشرين ساعة لإتمام البحث الجاري. وسيتم تقديمه من جديد إلى النيابة العامة يوم غد الاثنين 26 فبراير.

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