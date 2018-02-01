يا ربي السلامة..لاعب مغربي سرط لسانو وكان غادي يموت+تفاصيل خطيرة ﻿

نجا أحمد خليل، الملقب بخريستو اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي والحالي لسطاد المغربي من الموت، في رحلة الفريق إلى أيت ملول أمس السبت لمواجهة الاتحاد المحلي يومه الأحد.

''شوف تيفي''

نجا أحمد خليل، الملقب بخريستو اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي والحالي لسطاد المغربي من الموت، في رحلة الفريق إلى أيت ملول أمس السبت لمواجهة الاتحاد المحلي يومه الأحد.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فقد تفاجأ لاعبو الفريق بانهيار خريستو الذي ابتلع لسانه وسط حالة من الهلع في الحافلة، قبل أن يتدخل مدرب الفريق الذي أخرج لسان اللاعب ليستعد وعيه تدريجيا، وينقل إلى مستشفى بأكادير لتلقي العلاج.

وأضافت اليومية بأن خريستو تألق في بداية مساره مع الجيش الملكي لكنه لم يواصل بالوتيرة نفسها في ما بعد.