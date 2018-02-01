عاجل..هذا عدد رجال الشرطة المصابين في أعمال شغب جماهير الرجاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد رجال الأمن الذين أصيبوا بسبب أعمال الشغب التي تورطت بها جماهير رجاوية يومه الأحد بالملعب الكبير بمراكش، وصل لـ 12 شرطيا، تلقوا الإسعافات الضرورية بمستشفى ابن

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد رجال الأمن الذين أصيبوا بسبب أعمال الشغب التي تورطت بها جماهير رجاوية يومه الأحد بالملعب الكبير بمراكش، وصل لـ 12 شرطيا، تلقوا الإسعافات الضرورية بمستشفى ابن طفيل بمراكش.

وأكد المصدر ذاته أن جميع رجال الشرطة المصابين، غادروا قبل قليل مستعجلات مستشفى ابن طفيل بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، مبرزا بأن الإصابات التي تعرضوا لها كانت على مستوى الرأس.

وأشار ذات المصدر إلى أن سيارات للإسعاف، نقلت كذلك أفرادا من القوات المساعدة إلى المستشفى العسكري بمراكش، أصيبوا خلال أعمال شغب جماهير الرجاء.