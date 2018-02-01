صرامة غاريدو تصل للمسؤولين عن أحداث الشغب بملعب مراكش ﻿

أكد خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء ، على ضرورة معاقبة الجماهير التي تسببت في أحداث الشغب خلال المباراة التي جمعت فريقه بالكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور ''

أكد خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء ، على ضرورة معاقبة الجماهير التي تسببت في أحداث الشغب خلال المباراة التي جمعت فريقه بالكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية.

وعبر غاريدو خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة عن أسفه للأحداث التي شهدها ملعب مراكش والتي تسببت في توقيف المباراة لبضعة دقائق.

ومن جهة أخرى قدم مدرب الرجاء التعازي الحارة لأسر ضحايا الجماهير الخمسة الذين لقوا مصرعهم في حادثة سير أثناء توجههم إلى مدينة مراكش، من أجل متابعة مباراة الفريق الأخضر والفريق المراكشي.