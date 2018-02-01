 صرامة غاريدو تصل للمسؤولين عن أحداث الشغب بملعب مراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة | بوليتيك

مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق

حزب العمل يعقد مؤتمره الوطني السادس بالدار البيضاء | بوليتيك

حزب العمل يعقد مؤتمره الوطني السادس بالدار البيضاء

بالفيديو..قصة مؤثرة: ها شنو وقع مع قدور وعويشة والحاكم | بووز

بالفيديو..قصة مؤثرة: ها شنو وقع مع قدور وعويشة والحاكم

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة حسنية أكادير والراسينغ البيضاوي 2/1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة حسنية أكادير والراسينغ البيضاوي 2/1

ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

ســـحر ونصــب وراء ارتكاب جريمة قتل خطيرة.. (تفاصيل صادمة)

سكوب..سعد المجرد القضية ديالو صعيبة بزاف ويمكن فيها الجنايات | ثقافة و فنون

سكوب..سعد المجرد القضية ديالو صعيبة بزاف ويمكن فيها الجنايات

أمة استثنائية...

صرامة غاريدو تصل للمسؤولين عن أحداث الشغب بملعب مراكش

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 19:05 صرامة غاريدو تصل للمسؤولين عن أحداث الشغب بملعب مراكش | سبور
صرامة غاريدو تصل للمسؤولين عن أحداث الشغب بملعب مراكش
أكد خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء ، على ضرورة معاقبة الجماهير التي تسببت في أحداث الشغب خلال المباراة التي جمعت فريقه بالكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور ''

أكد خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء ، على ضرورة معاقبة الجماهير التي تسببت في أحداث الشغب خلال المباراة التي جمعت فريقه بالكوكب المراكشي برسم الجولة 18 من منافسات البطولة الاحترافية.

وعبر غاريدو خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة عن أسفه للأحداث التي شهدها ملعب مراكش والتي تسببت في توقيف المباراة لبضعة دقائق.

ومن جهة أخرى قدم مدرب الرجاء التعازي الحارة لأسر ضحايا الجماهير الخمسة الذين لقوا مصرعهم في حادثة سير أثناء توجههم إلى مدينة مراكش، من أجل متابعة مباراة الفريق الأخضر والفريق المراكشي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..لاعب مغربي سرط لسانو وكان غادي يموت+تفاصيل خطيرة | سبور

يا ربي السلامة..لاعب مغربي سرط لسانو وكان غادي يموت+تفاصيل خطيرة

عاجل..هذا عدد رجال الشرطة المصابين في أعمال شغب جماهير الرجاء | سبور

عاجل..هذا عدد رجال الشرطة المصابين في أعمال شغب جماهير الرجاء

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص جثامين المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة ابن جرير | سبور

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص جثامين المشجعين الرجاويين ضحايا فاجعة ابن جرير

بالصورة..جماهير الجيش الملكي تعزي أسر ضحايا فاجعة ابن جرير | سبور

بالصورة..جماهير الجيش الملكي تعزي أسر ضحايا فاجعة ابن جرير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير عندو 13 سنة وخوه منين شاف الجثة ديالو تصدم وداوه لمستشفى الأمراض النفسية | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير عندو 13 سنة وخوه منين شاف الجثة ديالو تصدم وداوه لمستشفى الأمراض النفسية

بالفيديو..بعد الفوز بالسوبر الإفريقي: هافين و كيفاش احتفل فصيل الوينرز بطريقة رائعة... | خارج البلاطو

بالفيديو..بعد الفوز بالسوبر الإفريقي: هافين و كيفاش احتفل فصيل الوينرز بطريقة رائعة...

فيديو مؤلم: شهادات صادمة من أسرة مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير: ماكانش فخبارنا ولدنا مشى يتفرج فالرجاء حتى جانا خبار الوفاة ديالو | خارج البلاطو

فيديو مؤلم: شهادات صادمة من أسرة مشجع رجاوي مات في فاجعة بنجرير: ''ماكانش فخبارنا ولدنا مشى يتفرج فالرجاء حتى جانا خبار الوفاة ديالو

فيديو صادم ومؤثر في قلب منزل المشجع ياسين اللي مات في فاجعة مراكش...شوفو شنو وقع للعائلة ديالو ( أحداث مأساوية) | خارج البلاطو

فيديو صادم ومؤثر في قلب منزل المشجع ياسين اللي مات في فاجعة مراكش...شوفو شنو وقع للعائلة ديالو ( أحداث مأساوية)

﻿

آخر المستجدات

مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة | بوليتيك
منذ 8 دقائق

مثيــــــر..العثماني : لم أحلم أبدا في حياتي أن أصبح رئيسا للحكومة

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..مطاردة هوليودية لبزناس بمدينة فاس

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية غدا الإثنين بهذه المناطق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.