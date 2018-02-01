الرجاء الرياضي مهدد بعقوبات بعد أحداث الشغب ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن فريق الرجاء الرياضي، أصبح مهددا بعقوبات قاسية من الجامعة الملكية المغربية ، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق الأخضر ضد الكوكب المراكشي، التي انتهت قبل

''شوف سبور ''

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن فريق الرجاء الرياضي، أصبح مهددا بعقوبات قاسية من الجامعة الملكية المغربية ، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق الأخضر ضد الكوكب المراكشي، التي انتهت قبل قليل بفوز النسور بثلاثة أهداف دون رد، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية.

وكانت بعض الجماهير الرجاوية قد قامت دقائق بعد انطلاق الشوط الثاني من المباراة، بتكسير الكراسي وتبادل الضرب، مع عناصر الشرطة، مما دفع بالحكم رضوان جيد الى توقيف المباراة .

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي عقب هذا الفوز يحتل الصدارة مؤقتا ، برصيد 34 نقطة.