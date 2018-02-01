صـــادم.. محكمة تقضي بإعدام 16 امرأة.. وهــــاعلاش ﻿

قال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد إن محكمة عراقية قضت بإعدام 16 امرأة تركية شنقا بعد إدانتهن بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.

''شوف تيفي''

قال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد إن محكمة عراقية قضت بإعدام 16 امرأة تركية شنقا بعد إدانتهن بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي هــذا الصدد يجري العراق محاكمات لمئات الأجنبيات اللائي اعتقلتهن القوات العراقية مع مئات من أطفالهن منذ شهر غشت الماضي بعد انهيار معاقل تنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت الأحكام ''بعد أن ثبت للمحكمة انتماءهن إلى تنظيم داعش الإرهابي واعترافهن أيضا بالزواج من عناصر داعش وتقديم المساعدة اللوجستية لأفراد التنظيم ومساعدتهم في القيام بعمليات إرهابية''، وقال القاضي لرويترز إن ''جميع الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف أمام محكمة التمييز''.

وحارب آلاف من الأجانب في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ 2014 على الأقل ، وجاءت أجنبيات كثيرات أو تم نقلهن من الخارج للانضمام إلى مقاتلي التنظيم.