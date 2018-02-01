عاجل..سرقة منزل سفير المغرب بإيطاليا ﻿

تعرض منزل حسن أبو أيوب سفير المغرب بإيطاليا، إلى السرقة، على يد مدبرة المنزل، والتي أقدمت على سرقة بعض الملابس والمفروشات ومبلغ مالي كبير، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية قبل قليل من يومه

''شوف تيفي''

تعرض منزل حسن أبو أيوب سفير المغرب بإيطاليا، إلى السرقة، على يد مدبرة المنزل، والتي أقدمت على سرقة بعض الملابس والمفروشات ومبلغ مالي كبير، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية قبل قليل من يومه الأحد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتورطة في هذا العمل الإجرامي، استغلت سفر السفير إلى المغرب، وقامت بسرقة العديد من الأشياء من منزله ومن بينها ملابس زوجته وعشرات الآلاف من اليورو وبعض الأدوات الفضية.

وأبرزت ذات المصادر أن الشرطة الإيطالية، تمكنت من إيقاف المعنية بالأمر وحجزت بحوزتها على جميع المسروقات.