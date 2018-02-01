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عاجل..هذا ما تقرر بخصوص توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم''

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 17:21 عاجل..هذا ما تقرر بخصوص توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم | بوليتيك
عاجل..هذا ما تقرر بخصوص توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم''
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغين الصادرين عنه بشأن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، فقد تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة مساء يومه الأحد

''شوف تيفي''

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغين الصادرين عنه بشأن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، فقد تم تقديم هذا الأخير إلى النيابة العامة مساء يومه الأحد 25 فبراير.

وحسب بلاغ للنيابة العامة فبعد الاستماع إلى بوعشرين وطبقا للمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، تمت الموافقة على طلب الشرطة القضائية بتمديد الحراسة النظرية في حقه لمدة أربع وعشرين ساعة لإتمام البحث الجاري.

وأكد البلاغ بأن بوعشرين سيتم تقديمه من جديد إلى النيابة العامة يوم غد الاثنين 26 فبراير.

 

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