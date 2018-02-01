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إسدال الستار على أول دورة لمهرجان الثقافات المغاربية بطنجة

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 15:58 إسدال الستار على أول دورة لمهرجان الثقافات المغاربية بطنجة | ثقافة و فنون
إسدال الستار على أول دورة لمهرجان الثقافات المغاربية بطنجة
تم أمس السبت بطنجة، إسدال الستار على أول دورة لمهرجان الثقافات المغاربية، المنظم من طرف جمعية أبناء وبنات زرياب للموسيقى الأندلسية والروحية، وذلك تحت عنوان ''الأندلسيات والتراث المغاربي''.

''شوف تيفي''

تم أمس السبت بطنجة، إسدال الستار على أول دورة لمهرجان الثقافات المغاربية، المنظم من طرف جمعية أبناء وبنات زرياب للموسيقى الأندلسية والروحية، وذلك تحت عنوان ''الأندلسيات والتراث المغاربي''.

وأكد مدير المهرجان، بنعلال محمد العوامي، بهذه المناسبة، أن هذه التظاهرة الثقافية تروم إيجاد تقارب وتعاون بين بلدان المغرب الكبير، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز حس الوحدة المغاربية وحسن الجوار وكذا تنشيط الساحة الثقافية في المنطقة.

وأضاف أن المهرجان يصبو، أيضا، إلى تشجيع الإشعاع الثقافي والسياحي لمدينة طنجة، وإيلاء الأهمية لثقافات بلدان المغرب الكبير، وكذا ربط جسور للتواصل بين البلدان المغاربية عبر الفن، كما يتغيى تكوين الفرق الموسيقية العربية-الأندلسية المشتركة عبر مختلف روافدها، وكذا مصاحبة المشاريع الكبرى لحاضرة طنجة على المستوى الثقافي.

وتم خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة، تنظيم معرض جماعي يروم تسليط الضوء على أربعين مخطوطة نادرة تم تجميعها من طرف الباحث يونس الشيخ، وثلاثين لوحة فنية لرسامين مغاربيين كمحمد بوشتي وكريمة عمراوي.

كما جرى خلال التظاهرة، تنظيم عرض للأزياء المغربية والجزائرية والموريتانية، وعروض موسيقية نشطتها كل من الفرقة المغربية أبناء وبنات زرياب، والجزائرية نسيم الصباح، ومجموعة زمور للتراث الموريتاني.

وجرى بهذه المناسبة، تنظيم ندوة أدبية تحت موضوع ''تقوية التماسك والعلاقات الطيبة بين الأجيال المغاربية''، والتي صدرت عنها توصيات دعت إلى النهوض والحفاظ على التراث الثقافي المغاربي وتعزيز التعاون بين المؤسسات التي تعنى بالحفاظ على الوثائق ومخطوطات بلدان الاتحاد المغاربي.

ودعا المتدخلون، أيضا، إلى إدراج مادة التربية الموسيقية في جميع مستويات التعليم العمومي والخصوصي، وذلك بهدف القضاء التدريجي على ''الأمية الموسيقية'' التي تستشري في المجتمعات المغاربية، وكذا من أجل تشجيع التلاميذ على الابتكار وتثمين التراث الأندلسي والمآثر التاريخية.

وشددوا على أهمية بلورة تشريعات موحدة من شأنها تيسير التبادل الثقافي بين بلدان وشعوب ومؤسسات الاتحاد المغاربي، وأيضا تجميع كل الأجناس الموسيقية التي تزخر بها المنطقة المغاربية وتوثيقها صورة وكتابة.

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