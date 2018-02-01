الفرقة الوطنية تستمع للزميلتين ''حنان باكور'' و ''مرية مكريم'' في قضية ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أنه بعد اعتقال ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم'' تم يومه الأحد استدعاء كل من الزميلتين ''ماريا مكريم ''مديرة موقع ''فبراير كوم''، و حنان باكور الصحفية ورئيسة تحرير موقع

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أنه بعد اعتقال ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم'' تم يومه الأحد استدعاء كل من الزميلتين ''ماريا مكريم ''مديرة موقع ''فبراير كوم''، و حنان باكور الصحافية ورئيسة تحرير موقع ''اليوم 24 '' إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء..

وتأتي هذه الاستدعاءات بهدف الاستماع إليهما في التحقيق المفتوح مع ''بوعشرين'' من طرف النيابة العامة من أجل شكايات حول ''اعتداءات جنسية '' كما أوضح بلاغ الوكيل العام للملك يوم أمس السبت.

وجدير بالذكــر أنه في ذات الموضوع تم الاستماع يوم أمس السبت بمقر الفرقة الوطنية إلى كل من ''ابتسام مشكور'' مديرة تحرير موقع سلطانة ، وموظفتين بالمنابر الإعلامية التي يديرها ''بوعشرين'' وقد أخلي سبيلهن في ذات اليوم.