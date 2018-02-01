ســابقة.. اغلاق كنيسة ''القيــامة'' في القدس احتجاجا على إسرائيل ﻿

اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس يومه الأحد خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

''شوف تيفي''

اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس يومه الأحد خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح احتجاجا على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وأعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس إغلاق كنيسة القيامة في مؤتمر صحفي في حوالى الساعة (10,00) صباحا بتوقيت غرينيتش، وحتى إشعار آخر، وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، وهي وجهة رئيسية للحجاج، حسب ما أوردته وكالة المغــرب العربي للأنبــاء.

وكتب المسؤولون المسيحيون في بيان ''كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة''، وقالوا أن الاجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو ''محاولة لإضعاف الوجود المسيحي'' في القدس.

ويبدي قادة المسيحيين غضبهم إزاء محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.