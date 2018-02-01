الرجاء البيضاوي يقدم تعازيه لأسر ضحايا فاجعة بنجرير ﻿

''شوف سبور ''
قدم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أحر التعازي إلى العائلة الرجاوية بعد وفاة خمسة أفراد من مشجعي الفريق الأخضر و ذلك إثر حادثة سير في طريقهم إلى مدينة مراكش لمتابعة مباراة الرجاء الرياضي أمام الكوكب المراكشي.
وعبر فريق الرجاء الرياضي، عبر موقعه الرسمي، عن أحر التعازي و أصدق المواساة لأسر الضحايا بهذه المناسبة الأليمة، راجين من العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته و يلهم ذويهم الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون.
ويذكر أن الحادثة وقعت في منطقة نزالة لعظم المتواجدة بين بنجرير ومراكش وقد خلفت مصرع 5 من شباب جماهير فريق الرجاء البيضاوي، بالضبط في الساعات الأولى من يومه الأحد.