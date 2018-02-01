الرجاء البيضاوي يقدم تعازيه لأسر ضحايا فاجعة بنجرير ﻿

قدم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أحر التعازي إلى العائلة الرجاوية بعد وفاة خمسة أفراد من مشجعي الفريق الأخضر و ذلك إثر حادثة سير في طريقهم إلى مدينة مراكش لمتابعة مباراة الرجاء الرياضي

''شوف سبور ''

قدم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أحر التعازي إلى العائلة الرجاوية بعد وفاة خمسة أفراد من مشجعي الفريق الأخضر و ذلك إثر حادثة سير في طريقهم إلى مدينة مراكش لمتابعة مباراة الرجاء الرياضي أمام الكوكب المراكشي.

وعبر فريق الرجاء الرياضي، عبر موقعه الرسمي، عن أحر التعازي و أصدق المواساة لأسر الضحايا بهذه المناسبة الأليمة، راجين من العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته و يلهم ذويهم الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون.

ويذكر أن الحادثة وقعت في منطقة نزالة لعظم المتواجدة بين بنجرير ومراكش وقد خلفت مصرع 5 من شباب جماهير فريق الرجاء البيضاوي، بالضبط في الساعات الأولى من يومه الأحد.