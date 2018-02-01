''الفيفا'' تهنئ الوداد الرياضي بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي ﻿

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' بأحر التهاني لفريق الوداد الرياضي عقب تتويجه بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه المستحق على تي بي مازيمبي يوم أمس السبت على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار

''شوف سبور ''

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' بأحر التهاني لفريق الوداد الرياضي عقب تتويجه بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه المستحق على تي بي مازيمبي يوم أمس السبت على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ونشرت ''الفيفا'' تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، جاء فيها '' الوداد البيضاوي فاز 1-0 على تي بي مازيمبي وتوج بطلا لكأس السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه تهانينا بالإنجاز الجديد لبطل المغرب وجماهيره والكرة المغربية''.

ويذكر أن فريق الوداد الرياضي البيضاوي حقق كأس السوبر الإفريقي لأول مرة في تاريخه وذلك بعد إخفاقه في مناسبتين أمام كل من أفريكا سبور الإيفواري والزمالك المصري.