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حزب ''الحركة الشعبية'' يكشف تفاصيل تعرض ''امحند العنصر'' رفقة سائقه للـرشق بالحجارة ونجاته من الموت

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 13:33 حزب الحركة الشعبية يكشف تفاصيل تعرض امحند العنصر رفقة سائقه للـرشق بالحجارة ونجاته من الموت | بوليتيك
حزب ''الحركة الشعبية'' يكشف تفاصيل تعرض ''امحند العنصر'' رفقة سائقه للـرشق بالحجارة ونجاته من الموت
كشف ''بلاغ'' صادر عن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية تعرض امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، ليلة الجمعة السبت الأخيرة، لحادث سير، على الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط، وذلك في طريق

''شوف تيفي''

كشف ''بلاغ'' صادر عن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية تعرض امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، ليلة الجمعة السبت الأخيرة، لحادث سير، على الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط، وذلك في طريق عودته إلى العاصمة بعد مشاركته في تسجيل حلقة برنامج ''ساعة للإقناع'' في استوديوهات قناة ''ميدي 1 تي في '' بمدينة طنجة.

وحول ملابسات وظروف هذا الحادث،أوضح ''البلاغ'' أن السبب ناجم عن تعرض سيارة الأمين العام، الذي كان مرفوقا بسائقه، إلى عملية رشق بالحجارة من طرف مجهولين استمروا في مطاردة السيارة، ''لكن من الألطاف الربانية، وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بالسيارة، تابع السائق المسير حتى وصوله إلى محطة وقود على مشارف مدينة أصيلا، حيث حضرت السلطات المعنية التي قامت بما يلزم في انتظار إنجاز التحريات اللازمة لمعرفة هوية المعتدين''.

هــذا وطمأن ''البلاغ'' المواطنين والمواطنات على صحة وسلامة ''العنصر'' حيث جاء فيه '' وإذ نحمد الله عز وجل على ألطافه وعلى سلامة الأمين العام وسائقه، فإن محند العنصر يطمئن كافة المواطنات والمواطنين الذين اتصلوا مستفسرين عن الحادث، معربا لهم جميعا عن شكره الجزيل على مشاعرهم الرقيقة ومتمنيا لهم موفور الصحة والسلامة والهناء وأن يجنبهم الله كل مكروه''.

 

‫شوف تيفي

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