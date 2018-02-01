مؤلم..ها كيفاش وقعت فاجعة بنجرير اللي ماتوا فيها خمسة من شباب جماهير الرجاء ﻿

وقعت فاجعة بنجرير والتي خلفت مصرع 5 من شباب جماهير فريق الرجاء البيضاوي، بالضبط في الساعات الأولى من يومه الأحد، وبالتحديد بمنطقة نزلة لعظم المتواجدة بين بنجرير ومراكش.

''شوف تيفي''

وقعت فاجعة بنجرير والتي خلفت مصرع 5 من شباب جماهير فريق الرجاء البيضاوي، بالضبط في الساعات الأولى من يومه الأحد، وبالتحديد بمنطقة نزلة لعظم المتواجدة بين بنجرير ومراكش.

وأوضحت مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الحادث، أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها، ما تسبب في انقلابها واندلاع النيران بها، ما خلف مصرع 5 شبان وإصابة السائق وآخر بجروح تم نقلهما على إثر الحادث إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش.

وأكدت ذات المصادر أن مصالح الدرك الملكي، حققت مع السائق، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى ابن طفيل ومنه إلى مستشفى الأمراض النفسية، عقب دخوله في حالة هيستيرية بعد علمه بوفاة شقيقه في الحادث.