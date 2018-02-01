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بتعليمات ملكية.. قافلة طبية وتضامنية تستهدف الأسر المعوزة بإقليم خنيفرة

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 13:23 بتعليمات ملكية.. قافلة طبية وتضامنية تستهدف الأسر المعوزة بإقليم خنيفرة | بوليتيك
بتعليمات ملكية.. قافلة طبية وتضامنية تستهدف الأسر المعوزة بإقليم خنيفرة
استفادت ساكنة الجماعة الترابية كروشن بإقليم خنيفرة ، يومي 24 و25 من فبراير الجاري، من خدمات قافلة طبية وتضامنية، نظمتها جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدارالبيضاء ، بهدف مساعدة سكان هذه المنطقة

''شوف تيفي''

استفادت ساكنة الجماعة الترابية كروشن بإقليم خنيفرة ، يومي 24 و25 من فبراير الجاري، من خدمات قافلة طبية وتضامنية، نظمتها جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدارالبيضاء ، بهدف مساعدة سكان هذه المنطقة الجبلية المتضررة من موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية.

وتأتي هذه العملية الإنسانية ، المنظمة بشراكة وتعاون مع مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، وجمعية النور للتربية والتنمية والعمل الخيري، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية، بالأساس، إلى تقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

هــذا وشملت خدمات هذه القافلة ، تنظيم حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة أزيد من ثلاثة آلاف من ساكنة 13 دوارا تابعا للجماعة الترابية كروشن والذين استفادوا من خدمات طبية همت تخصصات طب الشيخوخة والجهاز التنفسي والنساء والتوليد وطب الأطفال والأشعة ، إضافة إلى حفل إعذار جماعي لفائدة 55 من أطفال الأسر المعوزة واستفادتهم وذويهم من بعض الهدايا الرمزية.

وعرفت الحملة الطبية ، التي سخر لها طاقم طبي يتكون من 20 طبيبا من مختلف التخصصات و12 ممرضا و33 من طاقم الدعم والمواكبة، توزيع الأدوية مجانا على الفئات المعوزة، وفرشاة ومعجون أسنان على حوالي 600 من أطفال المنطقة ، فضلا عن تنظيم حصص تحسيسية حول كيفية غسل الأسنان وأهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان .

 

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شوف تيفي المغرب الأسر المعوزة إقليم خنيفرة

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