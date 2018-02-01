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عاجل..هذا ما قرره فصيل ''غرين بويز'' بعد فاجعة بنجرير التي خلفت مصرع 5 مشجعين رجاويين

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 13:04 عاجل..هذا ما قرره فصيل غرين بويز بعد فاجعة بنجرير التي خلفت مصرع 5 مشجعين رجاويين | سبور
عاجل..هذا ما قرره فصيل ''غرين بويز'' بعد فاجعة بنجرير التي خلفت مصرع 5 مشجعين رجاويين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فصيل ''غرين بويز'' المشجع لفريق الرجاء البيضاوي، قرر إلغاء احتفاليته التي كان من المفروض القيام بها خلال المباراة التي ستجمع الرجاء بالكوكب المراكشي على أرضية ملعب

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فصيل ''غرين بويز'' المشجع لفريق الرجاء البيضاوي، قرر إلغاء احتفاليته التي كان من المفروض القيام بها خلال المباراة التي ستجمع الرجاء بالكوكب المراكشي على أرضية ملعب مراكش الكبير.

وأوضح المصدر ذاته أن الفصيل، طالب جميع المنتمين له بعدم الاحتفال في حالة تسجيل الأهداف، وأيضا بعدم أداء الأغاني الخاصة بالتشجيع.

وأبرز ذات المصدر أن أفراد الفصيل لن يضعوا شعارهم بالمدرجات ، مشيرا إلى أنهم سيقومون في بداية اللقاء بالتعبير بطريقتهم الخاصة عن حزنهم الشديد لمصرع المشجعين الخمسة الرجاويين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكوكب المراكشي الرجاء البيضاوي غرين بويز

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