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بالصورة..اعتقـــال شخص بحوزته كمية كبيرة من مسحوق ''طابا'' وأقراص طبية بفاس

بتاريــخ : 25 فبراير 2018 / 12:11 بالصورة..اعتقـــال شخص بحوزته كمية كبيرة من مسحوق طابا وأقراص طبية بفاس | حوادث و حقوق
بالصورة..اعتقـــال شخص بحوزته كمية كبيرة من مسحوق ''طابا'' وأقراص طبية بفاس
تمكنت عناصر الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ مدعمة بفرق الأبحاث و التدخلات من إلقاء القبض على شخص اشتبه تورطه في حيازة و ترويج المواد المخدرة، وذلك تماشيا مع الخطة الأمنية المحكمة و الهادفة للحد

''شـوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة لمنطقة فاس الجديد دار دبيبغ مدعمة بفرق الأبحاث و التدخلات من إلقاء القبض على شخص اشتبه تورطه في حيازة و ترويج المواد المخدرة، وذلك تماشيا مع الخطة الأمنية المحكمة و الهادفة للحد من الجريمة بكل أنواعها و خاصة منها حيازة و ترويج المخدرات، وإثر التغطية الأمنية بشوارع و أحياء اعوينات الحجاج، الزهور و النرجس.

وحسب ''إخبارية'' أمنية توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فالمشتبه به الملقب ''الفواز'' من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال يستعمل دراجة نارية في تنقلاته من أجل تزويد الزبناء بالمخدرات و الأقراص الطبية بالأحياء المذكورة، إلى أن تم الاهتداء إليه و محاصرته بأحد الأزقة الضيقة بحي اعوينات الحجاج و بالتالي إلقاء القبض عليه.

وأضـافت ''الإخبارية'' أن عملية التفتيش الوقائي أسفرت عن حجز كمية من الأقراص الطبية جاهزة للبيع و أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، كما قامت نفس العناصر في عملية أمنية مماثلة بإلقاء القبض على شخص بحوزته كمية من مسحوق طابا، و عند تفتيش منزله، عثر على كمية من المادة المخدرة مسحوق طابا تزن خمسة عشر (15) كيلوغراما، مخبأة بإحكام و التي تم حجزها لفائدة البحث.

هــــذا وتم وضع المشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة و ذلك لتحديد و رصد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.

 

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