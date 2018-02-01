عاجل..فضيحة هزت أحد أشهر الأحياء الشعبية بالبيضاء والقضية فيها الشذوذ الجنسي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، بأن المصالح الأمنية بمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد، شاذين جنسيين، وقع بينهما عراك بعد ممارستهما للجنس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، بأن المصالح الأمنية بمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد، شاذين جنسيين، وقع بينهما عراك بعد ممارستهما للجنس.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الواقعة، أن شخصا في عقده الثالث، التقى بصديقه في محطة أولاد زيان، وطلب منه هذا الأخير منحه مبلغ 50 درهما، ليطالبه بمرافقته إلى منزله الموجود بمنطقة ''شطيبة'' الشعبية، حيث استدرجه إلى المنزل وأقدم على ممارسة الشذوذ الجنسي عليه بالقوة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشخص الذي مورس عليه الشذوذ الجنسي، خرج للشارع وطالب الشاب الآخر بمنحه مبلغ 50 درهما، لتتطور الأمور إلى وقوع عراك بينهما، جعلت مواطنين، يبلغون المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وأوقفتهما، قبل نقلهما إلى مصلحة الاستمرار من أجل إحالتهما على الشرطة القضائية.