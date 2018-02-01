وزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة عن تأخر صرف المستحقات المالية للمتطوعين خلال منافسات ''الشان'' ﻿

كشف مصدر موثوق به، أن سبب تأخر صرف المستحقات المالية للمتطوعين الذي اشتغلوا خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين يعود للإجراءات العادية التي تقوم بها اللجنة المختصة التابعة لوزارة الشباب

''شوف سبور''

كشف مصدر موثوق به، أن سبب تأخر صرف المستحقات المالية للمتطوعين الذي اشتغلوا خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين يعود للإجراءات العادية التي تقوم بها اللجنة المختصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لمعرفة القيمة المالية لكل فرد .

وأفاد ذات المصدر، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا علاقة لها بمستحقات المتطوعين خلال منافسات كأس إفريقيا للمحليين، موضحة أن وزارة الشباب والرياضة هي من تكفلت بصرف المستحقات المادية لكل المتطوعين الذين شاركوا في إنجاح هذا العرس الرياضي.

وحسب نفس المصدر، فإن الإجراءات المعمول بها تتطلب الوقت لتحديد القيمة المالية التي سيتسلمها كل متطوع بعد نهاية المنافسة بـ 10 أيام.