أخنوش.. حزب الأحرار سيترافع من أجل تقليص سن ولوج الأطفال للتعليم الأولي إلى 3 سنوات ﻿

قال عزيز أخنوش في اللقاء الجهوي الذي نظمه التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير مساء أمس السبت، أن حزب الحمامة سيترافع في إطار عرضه السياسي وبرنامجه التنموي البديل الذي يلبي انتظارات الملك ويستجيب

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قال عزيز أخنوش في اللقاء الجهوي الذي نظمه التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير مساء أمس السبت، أن حزب الحمامة سيترافع في إطار عرضه السياسي وبرنامجه التنموي البديل الذي يلبي انتظارات الملك ويستجيب لتطلعات المواطنين، من أجل تقليص سن ولوج الأطفال للتعليم الأولي إلى 3 سنوات.

وأضاف رئيس التجمعيين أن العرض المقدم من طرف الحزب في قطاع التعليم، يهدف إلى تعميم تجربة المدارس الجماعاتية في العالم القروي، عوضا عن الفرعيات والأقسام وسط الدواوير، مع توفير خدمات الدعم المدرسي كالنقل والإطعام لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، وكذا محاربة ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، يبرز أخنوش.

وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن العرض المقدم من طرف الحزب بخصوص التعليم، يشدد على أهمية محاربة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ إلى غاية سن الخامسة عشر، مع ضمان الولوج للتعليم لجميع الفئات كمدخل أساسي لإصلاح منظومة التعليم.

في هذا الصدد، قال أخنوش إن حزب التجمع الوطني للأحرار سيولي أهمية خاصة للتعليم الأولي لدعم الانتقال بشكل سلس للتمدرس السليم، وذلك من خلال الترافع من أجل استفادة الأطفال البالغين 3 سنوات من التعليم الأولي، وفقا لتصريح زعيم التجمعيين .

كما يقترح الحزب، حسب ما أكده أخنوش، إجبارية إدماج التلاميذ المنقطعين عن التمدرس في منظومة التعليم غير النظامي والتكوين المهني، مع إدماج الأطفال من ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرصة التعلم والتكوين، مع الترافع من أجل إعداد عرض تربوي موجه لأبناء مغاربة العالم، يكفل تلقين مضامين الثقافة المغربية وتاريخ المغرب وديننا الإسلامي وقيم التسامح والتعايش، يبرز المتحدث ذاته.