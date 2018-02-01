يوسف العربي : أنتظر دعوة رونار للمشاركة في المونديال ﻿

عبر الدولي المغربي يوسف العربي، لاعب فريق العربي القطري، عن أمله في كسب ثقة الناخب الوطني هيرفي رونار، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

''شوف سبور ''

عبر الدولي المغربي يوسف العربي، لاعب فريق العربي القطري، عن أمله في كسب ثقة الناخب الوطني هيرفي رونار، من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال العربي، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري القطري الممتاز، في تصريحات لوسائل إعلام دولية، يوم أمس ، إنه يبدل كل ما في وسعه مع فريقه القطري، من أجل نيل ثقة الناخب الوطني، كما أكد أيضا بأنه ينتظر دعوة مدرب المنتخب من أجل المشاركة في المباريات الودية المقبلة.

ويذكر أن يوسف العربي، يتصدر هدافي الدوري القطري برصيد 21 هدفا، حيث يقترب من التتويج باللقب للسنة الثانية على التوالي، بعدما حقق اللقب الموسم الماضي.